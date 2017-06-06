Наличные курсы валют (данные на 12:00)

Во вторник, 6 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 1,20 коп до 26,0773 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 0,77 коп - до 26,3263 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,16 грн, минимальный курс продажи - 26,25 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 6,07 коп и составляет 29,1007 грн, средний курс продажи вырос - на 8,33 коп до 29,6700 грн. Продать евро дороже можно за 29,3 грн, купить дешевле - за 29,45 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 4,251 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп до 4,684 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,0773 26,3263 0,4251 0,4684 29,1007 29,6700 Медиана 26,1000 26,3000 0,4400 0,4650 29,1150 29,7000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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