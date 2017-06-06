Фонд гарантирования вкладов продает офис в центре Харькова
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продает права требования по кредиту компании, в обеспечение по которому передано нежилое здание супермаркета с гостевой автостоянкой и семикомнатной квартирой-офисом в Харькове.
Актив находится на балансе банка Форум. Как сообщает ФГВФЛ на официальном сайте, начальная цена реализации составляет 8,68 млн грн.
На начало марта 2017 года общая задолженность по кредитному договору составила 30,29 млн грн.
В обеспечение по договору, в частности, передан объект незавершенного строительства - нежилое здание супермаркета с гостевой автостоянкой общей площадью 2,2 тыс. кв. м, которая находится в Харькове на одной из главных транспортных улиц.
Кроме того, в залоге банка находится семикомнатная квартира (офис) общей площадью 218,8 кв. м. Офис располагается на одной из центральных улиц Харькова.
Аукцион состоится 13 июня.
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