Суд отклонил жалобу МТС по депозитному спору с Platinum Bank

Суд отклонил жалобу компании МТС Украина по депозитному спору с Platinum Bank

Верховный суд отклонил жалобу компании МТС Украина по депозитному спору с Platinum Bank. Это следует из постановления суда по делу N910/30487/15 от 1 июня.



Таким образом, суд отказался удовлетворить заявление МТС Украина о пересмотре постановления Высшего хозяйственного суда от 1 ноября прошлого года.



"Учитывая, что обстоятельства, на которые ссылается заявитель как на основание для пересмотра постановления ВХСУ от 1 ноября 2016, не нашли своего подтверждения при рассмотрении дела N910/30487/15, заявление МТС Украина не подлежит удовлетворению", - гласит постановление суда.



МТС Украина по-прежнему пытается взыскать с Platinum Bank 91,4 млн грн по депозитным договорам.



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