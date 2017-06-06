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Суд отклонил жалобу МТС по депозитному спору с Platinum Bank

06.06.2017 12:59
Суд отклонил жалобу компании МТС Украина по депозитному спору с Platinum Bank
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Верховный суд отклонил жалобу компании МТС Украина по депозитному спору с Platinum Bank. Это следует из постановления суда по делу N910/30487/15 от 1 июня.

Таким образом, суд отказался удовлетворить заявление МТС Украина о пересмотре постановления Высшего хозяйственного суда от 1 ноября прошлого года.

"Учитывая, что обстоятельства, на которые ссылается заявитель как на основание для пересмотра постановления ВХСУ от 1 ноября 2016, не нашли своего подтверждения при рассмотрении дела N910/30487/15, заявление МТС Украина не подлежит удовлетворению", - гласит постановление суда.

МТС Украина по-прежнему пытается взыскать с Platinum Bank 91,4 млн грн по депозитным договорам.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, платинум банк, Депозит
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