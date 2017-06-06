Ставки по депозитам в украинских банках снова снизились

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 06.06.2017)

За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам снизились. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных ставок в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 06.06.2017, см. Таблицу 1).

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально опустилась для вкладов сроком от 1 до 3 месяцев (на 0,07 п.п. до 10,13%). Подешевели и вклады на период свыше 12 месяцев (на 0,06 п.п. до 13,45%). Вклады на срок от 3 до 6 месяцев упали в цене на 0,01 п.п. до 12,95% годовых. Доходность депозитов на период от 6 до 12 месяцев выросла на 0,04 п.п. и составляет 13,42% годовых. Стоимость бессрочных сбережений выросла на 0,21 п.п. и составляет 7,5% годовых. Без изменений остались депозиты на срок до 1 месяца (9,95%).

Депозиты в гривне: актуальные условия

Средняя процентная ставка в долларах США синхронно снизилась для вкладов периодом от 1 до 3 месяцев и от 6 до 12 месяцев (на 0,10 п.п. до 1,82% и до 3,74% годовых соответственно). Депозиты на срок свыше 12 месяцев подешевели на 0,07 п.п. до 3,95% годовых. Упали в цене вклады сроком от 3 до 6 месяцев (на 0,05 п.п. до 3,03%). Доходность бессрочных сбережений опустилась на 0,02 п.п. и составляет 1,21% годовых. Не изменилась стоимость вкладов сроком до 1 месяца (1,41%).

Депозиты в долларах США: актуальные условия

Средняя процентная ставка в евро синхронно опустилась по депозитам сроком от 1 до 3 месяцев, от 3 до 6 месяцев и от 6 до 12 месяцев (на 0,01 п.п. до 1,37% до 2,17% и до 2,88% годовых соответственно). Также синхронно подешевели вклады периодом свыше 12 месяцев и бессрочные сбережения (на 0,02 п.п. до 3,12% и до 0,88% годовых соответственно). На прежнем уровне остались депозиты сроком до 1 месяца (1,08%).

Депозиты в евро: актуальные условия

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 06.06.17

Валюта бессрочный до месяца от 1 до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев от 12 месяцев UAH 7,50% 9,95% 10,13% 12,95% 13,42% 13,45% USD 1,21% 1,41% 1,82% 3,03% 3,74% 3,95% EUR 0,88% 1,08% 1,37% 2,17% 2,88% 3,12%

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

*Обзор составлен на основании данных по 154 депозитным программам

от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 06.06.17

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.