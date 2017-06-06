Ставки по депозитам в украинских банках снова снизились
За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам снизились. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных ставок в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 06.06.2017, см. Таблицу 1).
Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально опустилась для вкладов сроком от 1 до 3 месяцев (на 0,07 п.п. до 10,13%). Подешевели и вклады на период свыше 12 месяцев (на 0,06 п.п. до 13,45%). Вклады на срок от 3 до 6 месяцев упали в цене на 0,01 п.п. до 12,95% годовых. Доходность депозитов на период от 6 до 12 месяцев выросла на 0,04 п.п. и составляет 13,42% годовых. Стоимость бессрочных сбережений выросла на 0,21 п.п. и составляет 7,5% годовых. Без изменений остались депозиты на срок до 1 месяца (9,95%).
Депозиты в гривне: актуальные условия
Средняя процентная ставка в долларах США синхронно снизилась для вкладов периодом от 1 до 3 месяцев и от 6 до 12 месяцев (на 0,10 п.п. до 1,82% и до 3,74% годовых соответственно). Депозиты на срок свыше 12 месяцев подешевели на 0,07 п.п. до 3,95% годовых. Упали в цене вклады сроком от 3 до 6 месяцев (на 0,05 п.п. до 3,03%). Доходность бессрочных сбережений опустилась на 0,02 п.п. и составляет 1,21% годовых. Не изменилась стоимость вкладов сроком до 1 месяца (1,41%).
Депозиты в долларах США: актуальные условия
Средняя процентная ставка в евро синхронно опустилась по депозитам сроком от 1 до 3 месяцев, от 3 до 6 месяцев и от 6 до 12 месяцев (на 0,01 п.п. до 1,37% до 2,17% и до 2,88% годовых соответственно). Также синхронно подешевели вклады периодом свыше 12 месяцев и бессрочные сбережения (на 0,02 п.п. до 3,12% и до 0,88% годовых соответственно). На прежнем уровне остались депозиты сроком до 1 месяца (1,08%).
Депозиты в евро: актуальные условия
Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 06.06.17
|
Валюта
|
бессрочный
|
до месяца
|
от 1 до 3 месяцев
|
от 3 до 6 месяцев
|
от 6 до 12 месяцев
|
от 12 месяцев
|
UAH
|
7,50%
|
9,95%
|
10,13%
|
12,95%
|
13,42%
|
13,45%
|
USD
|
1,21%
|
1,41%
|
1,82%
|
3,03%
|
3,74%
|
3,95%
|
EUR
|
0,88%
|
1,08%
|
1,37%
|
2,17%
|
2,88%
|
3,12%
На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.
*Обзор составлен на основании данных по 154 депозитным программам
от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 06.06.17
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
13523
-
7977
-
7518
-
5053
-
5006