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Ставки по депозитам в украинских банках снова снизились

06.06.2017 14:35
Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 06.06.2017)

За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам снизились. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных ставок в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 06.06.2017, см. Таблицу 1).

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально опустилась для вкладов сроком от 1 до 3 месяцев (на 0,07 п.п. до 10,13%). Подешевели и вклады на период свыше 12 месяцев (на 0,06 п.п. до 13,45%). Вклады на срок от 3 до 6 месяцев упали в цене на 0,01 п.п. до 12,95% годовых. Доходность депозитов на период от 6 до 12 месяцев выросла на 0,04 п.п. и составляет 13,42% годовых. Стоимость бессрочных сбережений выросла на 0,21 п.п. и составляет 7,5% годовых. Без изменений остались депозиты на срок до 1 месяца (9,95%).

Депозиты в гривне: актуальные условия 

Средняя процентная ставка в долларах США синхронно снизилась для вкладов периодом от 1 до 3 месяцев и от 6 до 12 месяцев (на 0,10 п.п. до 1,82% и до 3,74% годовых соответственно). Депозиты на срок свыше 12 месяцев подешевели на 0,07 п.п. до 3,95% годовых. Упали в цене вклады сроком от 3 до 6 месяцев (на 0,05 п.п. до 3,03%). Доходность бессрочных сбережений опустилась на 0,02 п.п. и составляет 1,21% годовых. Не изменилась стоимость вкладов сроком до 1 месяца (1,41%). 

Депозиты в долларах США: актуальные условия

Средняя процентная ставка в евро синхронно опустилась по депозитам сроком от 1 до 3 месяцев, от 3 до 6 месяцев и от 6 до 12 месяцев (на 0,01 п.п. до 1,37% до 2,17% и до 2,88% годовых соответственно). Также синхронно подешевели вклады периодом свыше 12 месяцев и бессрочные сбережения (на 0,02 п.п. до 3,12% и до 0,88% годовых соответственно). На прежнем уровне остались депозиты сроком до 1 месяца (1,08%). 

Депозиты в евро: актуальные условия

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 06.06.17

Валюта

бессрочный

до месяца

от 1 до 3 месяцев

от 3 до 6 месяцев

от 6 до 12 месяцев

от 12 месяцев

UAH

7,50%

9,95%

10,13%

12,95%

13,42%

13,45%

USD

1,21%

1,41%

1,82%

3,03%

3,74%

3,95%

EUR

0,88%

1,08%

1,37%

2,17%

2,88%

3,12%

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

*Обзор составлен на основании данных по 154 депозитным программам
от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 06.06.17

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Депозиты
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