Убрать лишнее. Украинские банки сворачивают сети

Крупные банки делают ставку на альтернативные каналы обслуживания

Украинские банки сокращают отделения. По данным Нацбанка, с начала прошлого года финучреждения закрыли 26% своих филиалов. Часть отделений закрылась из-за неплатежеспособности банков - НБУ за это время вывел с рынка 27 игроков. Другие банки экономят: сокращают старые точки, чтобы открывать пункты нового типа или инвестируют в развитие дистанционных каналов обслуживания.

Сброс балласта

Лидеры по сокращению филиальной сети - госбанки. Ощадбанк за последний год сократил 16% своих отделений. В пресс-службе финучреждения LIGA.net объяснили, что банк проводит реорганизацию: закрывает неэффективные отделения в невыгодных местах и открывает точки нового типа в более привлекательных локациях.

Сейчас у Ощадбанка больше всего точек - 3528 по всей Украине. Оптимизация сети продолжится и в этом году. "Определенное количество неэффективных отделений будет закрыто. Как правило, мы закрываем маленькие - с одним рабочим местом. Такие точки являются по своей сути "сберкассой" и уже не могут удовлетворить современных потребностей клиентов в качественном обслуживании", - говорит Антон Тютюн, заместитель правления Ощадбанка.

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На втором месте по количеству закрытых отделений - Приватбанк. Национализированный банк за год сократил 13% или 341 отделение, 230 из которых в первом квартале 2016 года. Сейчас у Привата 2247 подразделений по всей Украине.

Масштабное закрытие отделений провел Райффайзен Банк Аваль. "В 2016 году сеть отделений нашего банка сократилась на 85, из которых 5 отделений были закрыты в рамках слияния с другими отделениями региона, 38 - закрыто на таможенных переходах в связи с изменением уполномоченного банка по обслуживанию таможни и 35 отделений закрыты в различных регионах в рамках программы, направленной на повышение эффективности банка", - сообщили в пресс-службе Аваля. Ранее глава правления Райффайзена Владимир Лавренчук говорил, что оптимизация сети в комплексе с другими мерами помогли банку выйти на прибыльную деятельность в 2016 году.

В десятку банков, сокращающих свои отделения, вошли и российские с государственным капиталом. Проминвест, ВТБ и Сбербанк готовятся покинуть украинский рынок уже в этом году, их собственники ведут переговоры с потенциальными инвесторами, а в Национальном банке рассматривают документы на покупку некоторых из них.

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Пока одни банки сокращают свои сети, другие - расширяют ее. В прошлом году открытием новых точек занимались небольшие универсальные банки. Лидером по приросту отделений стал Аккордбанк, финучреждение нарастило количество подразделений с четырех до 58. Больше всего из них сосредоточены в Киеве, Полтаве и Днепропетровской области. В два раза нарастил количество отделений банк Сич. За год финучреждение открыло 32 новых подразделения, большинство из них находятся во Киеве, Львовской и Черкасской области.

В тройку лидеров по открытию новых отделений вошел государственный Укргазбанк. В прошлом году на обслуживание в финучреждение перешли все таможни ГФС. Таким образом, банк открыл 53 новых подразделения, и на сегодняшний день их насчитывается 232 по всей Украине. В банке не боятся расходов после расширения сети и рассчитывают на окупаемость новых точек. "Если новая точка продаж ориентирована на работу с определенным кругом корпоративных клиентов, то за счет гарантированной клиентуры, которая готова сразу же работать с данным отделением, банк быстро окупает затраты на ее создание. Если создание новой точки продаж не преследует цель привязки к определенной группе клиентов, то она требует более весомых финансовых ресурсов и длительного срока окупаемости", - говорит Михаил Яцкин, директор департамента сопровождения сети продаж Укргазбанка.

Дорога в онлайн

Банкиры уверены, что с каждым годом потребность клиентов в отделениях будет постепенно снижаться, поскольку они всё больше будут использовать интернет-сервисы. Сворачивая сети, банки развивают альтернативные каналы обслуживания: онлайн-банкинг, терминалы самообслуживания и другие услуги.

Но отказаться от отделений полностью украинцы пока не готовы. "Сегодня количество пользователей Ощад 24/7 - 1,8 млн человек. В 2014-ом доля проводимых операций в кассе была 78%,а по удаленным каналам - 22%. Сегодня эта пропорция уже 50/50. Безусловно, тренд перехода в онлайн будет усиливаться, но пока отделения все же будут нужны. Например, для осуществления сложных операций, обучения клиентов, маркетинговых активностей, снятия/пополнения наличных денег", - говорит Антон Тютюн.

"Треть наших клиентов являются пользователями интернет- и мобильного банка. Но мы не считаем, что в обозримом будущем банк перейдет полностью на дистанционное обслуживание. Живое человеческое общение еще никто не отменял и для многих наших клиентов оно будет важно в будущем", - говорит Максим Патрин, глава электронного бизнеса Альфа-Банка Украина.

Кристина Болотова