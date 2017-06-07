Бывшему главе БТА Банка заочно дали 20 лет тюрьмы
Суд Алма-Аты признал бывшего главу совета директоров казахстанского БТА Банка Мухтара Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств банка и приговорил его к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает РИА Новости.
Аблязов, много лет проживающий за рубежом, в суд ранее не явился, в связи с чем разбирательство проходило в его отсутствие.
Главное судебное разбирательство по делу Аблязова началось в суде Алма-Аты 3 апреля. Банкир подозревался в организации преступного сообщества, хищении денежных средств БТА Банка и их легализации, незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями.
Банкир находится в международном розыске за хищение $5 млн, он был взят под стражу во Франции три года назад. За это время банк добился возвращения похищенных им активов на сумму более $1 млрд.
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