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Бывшему главе БТА Банка заочно дали 20 лет тюрьмы

07.06.2017 09:33
Мухтар Аблязов, много лет проживающий за рубежом, в суд ранее не явился, в связи с чем разбирательство проходило в его отсутствие
Мухтар Аблязов

Суд Алма-Аты признал бывшего главу совета директоров казахстанского БТА Банка Мухтара Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств банка и приговорил его к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает РИА Новости.

Аблязов, много лет проживающий за рубежом, в суд ранее не явился, в связи с чем разбирательство проходило в его отсутствие.

Главное судебное разбирательство по делу Аблязова началось в суде Алма-Аты 3 апреля. Банкир подозревался в организации преступного сообщества, хищении денежных средств БТА Банка и их легализации, незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями.

Банкир находится в международном розыске за хищение $5 млн, он был взят под стражу во Франции три года назад. За это время банк добился возвращения похищенных им активов на сумму более $1 млрд.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: БТА Банк, Аблязов
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