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Наличные курсы валют (данные на 10:00)

07.06.2017 10:04
В среду, 7 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 3,63 коп до 26,0410 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,23 коп - до 26,3140 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,11 грн, минимальный курс продажи - 26,2 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,82 коп и составляет 29,0825 грн, средний курс продажи вырос - на 0,20 коп до 29,6720 грн. Продать евро дороже можно за 29,2 грн, купить дешевле - за 29,55 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,3 коп и составляет 4,228 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,6 коп до 4,700 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,51 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,0410

26,3140

0,4228

0,4700

29,0825

29,6720

Медиана

26,0500

26,3000

0,4435

0,4700

29,1250

29,7000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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