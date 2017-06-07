Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В среду, 7 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 3,63 коп до 26,0410 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,23 коп - до 26,3140 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,11 грн, минимальный курс продажи - 26,2 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,82 коп и составляет 29,0825 грн, средний курс продажи вырос - на 0,20 коп до 29,6720 грн. Продать евро дороже можно за 29,2 грн, купить дешевле - за 29,55 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,3 коп и составляет 4,228 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,6 коп до 4,700 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,51 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,0410 26,3140 0,4228 0,4700 29,0825 29,6720 Медиана 26,0500 26,3000 0,4435 0,4700 29,1250 29,7000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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