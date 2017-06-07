Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В среду, 7 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 4,40 коп до 26,0333 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,90 коп - до 26,2873 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,1 грн, минимальный курс продажи - 26,17 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,70 коп и составляет 29,0837 грн, средний курс продажи упал - на 2,37 коп до 29,6463 грн. Продать евро дороже можно за 29,25 грн, купить дешевле - за 29,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,2 коп и составляет 4,239 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,8 коп до 4,676 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,0333 26,2873 0,4239 0,4676 29,0837 29,6463 Медиана 26,0500 26,2500 0,4400 0,4650 29,1000 29,6250



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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