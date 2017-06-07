Котировки доллара на межбанке опустились до 26,20/26,22

В среду, 7 июня, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,225/26,245*, к 12:00 котировки составили 26,20/26,22

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,20, максимальные - 26,225. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,22, максимальные - 26,245.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4632/0,4639, к 12:00 котировки составили 0,4624/0,4634.



Торги по евро начались с котировок 29,5503/29,5728, к 12:00 котировки составили 29,5116/29,5315.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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