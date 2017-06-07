Межбанк закрылся котировками доллара 26,18/26,20

В среду, 7 июня, торги по доллару США открылись котировками 26,225/26,245, к закрытию котировки составили 26,18/26,20

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,18, максимальные - 26,225. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,20, максимальные - 26,245.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4632/0,4639, к закрытию котировки составили 0,4617/0,4627.

Торги по евро начались с котировок 29,5503/29,5728, к закрытию котировки составили 29,4812/29,5012.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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