Межбанк закрылся котировками доллара 26,18/26,20
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,18, максимальные - 26,225. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,20, максимальные - 26,245.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4632/0,4639, к закрытию котировки составили 0,4617/0,4627.
Торги по евро начались с котировок 29,5503/29,5728, к закрытию котировки составили 29,4812/29,5012.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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