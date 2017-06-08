Официальные курсы банковских металлов на 8.06.2017

Нацбанк Украины установил на 8 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 338311,89 грн;

серебро - 4612,15 грн;

платина - 251571,97 грн;

палладий - 223794,24 грн.

Напомним, на 7 июня были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 339499,56 грн;

серебро - 4608,90 грн;

платина - 249342,55 грн;

палладий - 220733,77 грн.

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