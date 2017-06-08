Курс покупки наличного доллара опустился ниже 26 гривень

В четверг, 8 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 6,48 коп до 25,9685 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,48 коп - до 26,2625 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,05 грн, минимальный курс продажи - 26,14 грн.

Средний курс покупки евро упал на 10,57 коп и составляет 28,9780 грн, средний курс продажи упал - на 6,63 коп до 29,5800 грн. Продать евро дороже можно за 29,15 грн, купить дешевле - за 29,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,7 коп и составляет 4,192 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,5 коп до 4,672 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,9685 26,2625 0,4192 0,4672 28,9780 29,5800 Медиана 26,0000 26,2500 0,4360 0,4655 29,0000 29,6000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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