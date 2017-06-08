Курс покупки наличного доллара упал ниже 26 гривень
Средний курс продажи американской валюты упал на 4,60 коп - до 26,2413 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,05 грн, минимальный курс продажи - 26,14 грн.
Средний курс покупки евро упал на 8,33 коп и составляет 29,0003 грн, средний курс продажи упал - на 8,80 коп до 29,5583 грн. Продать евро дороже можно за 29,15 грн, купить дешевле - за 29,35 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,1 коп и составляет 4,208 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,6 коп до 4,651 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,46 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,9717
|
26,2413
|
0,4208
|
0,4651
|
29,0003
|
29,5583
|
Медиана
|
26,0000
|
26,2350
|
0,4340
|
0,4650
|
29,0000
|
29,5750
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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