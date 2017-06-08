Курс покупки наличного доллара упал ниже 26 гривень

В четверг, 8 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 6,17 коп до 25,9717 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 4,60 коп - до 26,2413 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,05 грн, минимальный курс продажи - 26,14 грн.

Средний курс покупки евро упал на 8,33 коп и составляет 29,0003 грн, средний курс продажи упал - на 8,80 коп до 29,5583 грн. Продать евро дороже можно за 29,15 грн, купить дешевле - за 29,35 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,1 коп и составляет 4,208 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,6 коп до 4,651 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,46 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,9717 26,2413 0,4208 0,4651 29,0003 29,5583 Медиана 26,0000 26,2350 0,4340 0,4650 29,0000 29,5750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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