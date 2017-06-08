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Курс покупки наличного доллара упал ниже 26 гривень

08.06.2017 12:04
В четверг, 8 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 6,17 коп до 25,9717 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 4,60 коп - до 26,2413 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,05 грн, минимальный курс продажи - 26,14 грн.

Средний курс покупки евро упал на 8,33 коп и составляет 29,0003 грн, средний курс продажи упал - на 8,80 коп до 29,5583 грн. Продать евро дороже можно за 29,15 грн, купить дешевле - за 29,35 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,1 коп и составляет 4,208 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,6 коп до 4,651 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,46 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

25,9717

26,2413

0,4208

0,4651

29,0003

29,5583

Медиана

26,0000

26,2350

0,4340

0,4650

29,0000

29,5750


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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