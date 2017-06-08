Вне банковской системы находятся 300 млрд грн – НБУ
Текущий объем наличности вне банковской системы составляет около 300 млрд грн, что увеличивает нагрузку на Национальный банк и стимулирует теневую экономику. Об этом заявил и. о. главы Нацбанка Яков Смолий, сообщает УНИАН.
"Вне банковской системы на сегодня находится наличность на сумму около 300 млрд грн", - сказал он.
При этом Смолий подчеркнул, что такой высокий объем наличности повышает нагрузку на Нацбанк, связанную с обеспечением выпуска и обращения денег.
"Часть этой наличности обеспечивает теневую экономику", - сказал Смолий, отметив, что для решения этой проблемы необходимо ускорить принятие законопроектов в рамках проекта снижения доли наличности в обращении Cashless. В частности, он назвал законопроекты №5361-д о регулировании перевода средств, №4117 о либерализации наличных расчетов и №4658 об упрощении применения регистраторов расчетных операций.
Напомним, в рамках концепции cashless-экономики Национальный банк планирует повысить долю безналичных расчетов с 31% в 2015 г. до 55% в 2020 г.
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