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Вне банковской системы находятся 300 млрд грн – НБУ

08.06.2017 12:23
300 млрд грн наличности вне банковской системы увеличивают нагрузку на НБУ и стимулируют теневую экономику – и. о. главы Нацбанка

Текущий объем наличности вне банковской системы составляет около 300 млрд грн, что увеличивает нагрузку на Национальный банк и стимулирует теневую экономику. Об этом заявил и. о. главы Нацбанка Яков Смолий, сообщает УНИАН.

"Вне банковской системы на сегодня находится наличность на сумму около 300 млрд грн", - сказал он.

При этом Смолий подчеркнул, что такой высокий объем наличности повышает нагрузку на Нацбанк, связанную с обеспечением выпуска и обращения денег.

"Часть этой наличности обеспечивает теневую экономику", - сказал Смолий, отметив, что для решения этой проблемы необходимо ускорить принятие законопроектов в рамках проекта снижения доли наличности в обращении Cashless. В частности, он назвал законопроекты №5361-д о регулировании перевода средств, №4117 о либерализации наличных расчетов и №4658 об упрощении применения регистраторов расчетных операций.

Напомним, в рамках концепции cashless-экономики Национальный банк планирует повысить долю безналичных расчетов с 31% в 2015 г. до 55% в 2020 г.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, наличные расчеты, теневая экономика
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