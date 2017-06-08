Котировки доллара на межбанке опустились до 26,16/26,175

В четверг, 8 июня, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,165/26,18*, к 12:00 котировки составили 26,16/26,175

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,16, максимальные - 26,165. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,175, максимальные - 26,18.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4588/0,4594, к 12:00 котировки составили 0,4592/0,4598.



Торги по евро начались с котировок 29,4539/29,4682, к 12:00 котировки составили 29,4273/29,4416.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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