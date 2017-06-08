В Сумах ликвидировали нелегальный колл-центр российского банка

СБУ ликвидировала нелегальный колл-центр российского финучреждения

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Сумах деятельность нелегального контакт-центра, который был организован по указанию руководства одного из российских коммерческих банков.



Как сообщает СБУ на официальном сайте, что операторы колл-центра принимали заявки от жителей страны-агрессора, а также временно оккупированных ею территорий Донецкой области и Крыма. Центр занимался кредитованием физических и юридических лиц, личные и установочные данные которых передавались в Москву.



Все операции для неаккредитованного в Украине российского банка проходили через интернет и сервисы IP-телефонии, указывает СБУ. Координация действий контакт-центра осуществлялась из головного офиса банка в Москве.



Организован нелегальный колл-центр был по заказу топ-менеджмента банка один из киевских бизнесменов.



"Сумы были выбраны дельцами для оптимизации расходов банка. В подпольном контакт-центре за минимальную плату работали местные студенты, которых увольняли после завершения "испытательного срока", - сообщили в СБУ. Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику и документацию, доказывающих передачу личных данных граждан в Россию. По информации СБУ, среди клиентов российского банка есть главари террористических группировок Донбасса.



Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса (финансирование терроризма).



В середине марта Украина ввела санкции против украинских "дочек" Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка, запрещающие локальным структурам выводить деньги из страны в пользу своих материнских банков.



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