Фонд гарантирования вкладов продаст земли на 1 млрд грн
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставил на продажу 456 земельных участков стартовой стоимостью более 1 млрд грн. Об этом фонд сообщает на официальном сайте.
Земельные участки находятся на балансе Дельта Банка и в залоге Национального банка Украины, уточняет ФГВФЛ.
Большинство земельных участков, выставленных на продажу, располагаются в Киевской области - в Киево-Святошинском, Бориспольском, Васильковском и Макаровском районах. Еще несколько лотов - земельные участки, расположенные в Великоберезнянском районе Закарпатской области и в Брусиловском районе Житомирской области.
Целевое назначение объектов разное: от жилой и общественной застройки, размещения и эксплуатации административно-бытовых зданий, объектов инфраструктуры до ведения личного крестьянского хозяйства, садоводства или подсобного хозяйства.
Самый дорогой лот - земельный участок площадью более 15 га в с. Старые Безрадичи Обуховского района Киевской области. Целевое назначение объекта - строительство и обслуживание жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок). Начальная цена реализации лота - 47,9 млн грн.
Второй по стоимости лот - земельный участок площадью 53,38 га в с. Путровка Васильковского района Киевской области, предназначен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок). Начальная цена реализации лота - 47,21 млн грн.
Третий из самых дорогих лотов - земельный участок площадью 9,01 га в Великоалександровском сельсовете Бориспольского района. Целевое назначение - для размещения и эксплуатации административно-бытовых зданий, других сооружений. Начальная цена реализации лота - 44,2 млн грн.
Аукционы состоятся 27 июня и 11 июля в системе ProZorro.Продажи.
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