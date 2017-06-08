Межбанк закрылся котировками доллара 26,115/26,145

В четверг, 8 июня, торги по доллару США открылись котировками 26,165/26,18, к закрытию котировки составили 26,115/26,145

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,115, максимальные - 26,165. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,145, максимальные - 26,18.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4588/0,4594, к закрытию котировки составили 0,4589/0,4600.

Торги по евро начались с котировок 29,4539/29,4682, к закрытию котировки составили 29,2958/29,3294.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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