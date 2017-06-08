Работающие банки нарастили активы на 2 млрд грн

На 1 мая активы работающих банков Украины составили 1,26 трлн грн

Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финучреждений, за январь-апрель 2017 года выросли на 1,88 млрд грн, или на 0,2%, - до 1,26 трлн грн. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.



В апреле активы сократились на 7,84 млрд грн, или на 0,6%. Обязательства банков в январе-апреле 2017 года сократились на 2,4%, в том числе в апреле - на 0,7%, до 1,1 трлн грн.



Капитал банков в январе-апреле вырос на 23,7%, в том числе в апреле на 0,1%, - до 153,1 млрд грн.



На 1 мая 2017 года количество работающих в Украине банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, составило 90. Из них 38 - банки с иностранным капиталом, уточняет НБУ.



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