Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В пятницу, 9 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 9,42 коп до 25,8775 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,78 коп - до 26,2035 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,97 грн, минимальный курс продажи - 26,1 грн.

Средний курс покупки евро упал на 18,88 коп и составляет 28,8115 грн, средний курс продажи упал - на 11,33 коп до 29,4450 грн. Продать евро дороже можно за 29,0 грн, купить дешевле - за 29,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,7 коп и составляет 4,191 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,6 коп до 4,657 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,45 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,8775 26,2035 0,4191 0,4657 28,8115 29,4450 Медиана 25,9000 26,2000 0,4390 0,4650 28,8250 29,4250



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.