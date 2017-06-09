Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 3,78 коп - до 26,2035 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,97 грн, минимальный курс продажи - 26,1 грн.
Средний курс покупки евро упал на 18,88 коп и составляет 28,8115 грн, средний курс продажи упал - на 11,33 коп до 29,4450 грн. Продать евро дороже можно за 29,0 грн, купить дешевле - за 29,2 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,7 коп и составляет 4,191 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,6 коп до 4,657 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,45 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,8775
|
26,2035
|
0,4191
|
0,4657
|
28,8115
|
29,4450
|
Медиана
|
25,9000
|
26,2000
|
0,4390
|
0,4650
|
28,8250
|
29,4250
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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