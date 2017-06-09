Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В пятницу, 9 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 8,73 коп до 25,8843 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 5,83 коп - до 26,1830 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,95 грн, минимальный курс продажи - 26,09 грн.

Средний курс покупки евро упал на 17,53 коп и составляет 28,8250 грн, средний курс продажи упал - на 13,30 коп до 29,4253 грн. Продать евро дороже можно за 29,0 грн, купить дешевле - за 29,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,5 коп и составляет 4,203 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,0 коп до 4,641 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,45 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,8843 26,1830 0,4203 0,4641 28,8250 29,4253 Медиана 25,9000 26,1700 0,4350 0,4650 28,8350 29,4000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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