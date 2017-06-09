Котировки доллара на межбанке опустились до 26,11/26,13

В пятницу, 9 июня, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,11/26,14*, к 12:00 котировки составили 26,11/26,13

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,10, максимальные - 26,11. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,12, максимальные - 26,14.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4581/0,4590, к 12:00 котировки составили 0,4580/0,4589.



Торги по евро начались с котировок 29,2197/29,2532, к 12:00 котировки составили 29,1727/29,1950.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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