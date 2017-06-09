Китайская компания купила УБРР

Bohai Commodity Exchange Co купил 99,9% акций Украинского банка реконструкции и развития

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) и китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange Co. (BOCE) 8 июня заключили договор купли-продажи 99,9% акций Украинского банка реконструкции и развития (УБРР).



Как сообщает ФГИУ на официальном сайте, китайская компания приобрела пакет акций УБРР по цене 82,83 млн грн.



"Теперь, когда у нас есть банк, мы будем плодотворно работать над тем, чтобы помогать Украине проводить эффективную приватизацию и распространять информацию об украинских приватизационные перспективы среди своих клиентов", - сказал генеральный директор компании BOCE Ян Дун Шенга.



Bohai Commodity еще 30 ноября 2016 года выиграла в приватизационном конкурсе. Но за последующие полгода инвестор не смог подготовить документы на покупку банка.



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