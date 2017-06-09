НАБУ подозревает НБУ в выводе 12 млрд грн рефинанса
Национальное антикоррупционное бюро подозревает Национальный банк Украины (НБУ) в соучастии в растрате 12 млрд грн рефинансирования. Об этом свидетельствует постановление Соломенского райсуда Киева от 31 мая 2017 года, пишет Finbalance.
Согласно материалам суда, НАБУ установило указанный факт в рамках расследования выведения $87 млн из обанкротившегося Дельта Банка.
Так, следствием установлено, что в период с 2014 по 2015 год должностные лица Нацбанка, злоупотребляя своим служебным положением и действуя умышленно по сговору с менеджментом нескольких коммерческих банков, растратили средства НБУ в сумме 12 млрд грн.
В мошенничестве участвовали банки: Киевская Русь, Пивденкомбанк, CityCommerce, Автокразбанк, Терра Банк, Дельта Банк, Хрещатик, Финансы и Кредит, Финпростбанк и Интеграл-Банк.
По данным детективов НАБУ, растрата рефинансирования НБУ состоялась с использованием корреспондентских счетов указанных банков, открытых в Meinl Bank (Австрия), Bank Frick & Cj (Лихтенштейн), Bank Winter & CO (Австрия), East-West United Bank (Люксембург) путем погашения кредиторской задолженности подконтрольных предприятий, которая возникла на основании кредитных договоров, заключенных ими с указанными иностранными банковскими учреждениями в течение 2011-2015 годов.
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