Межбанк закрылся котировками доллара 26,125/26,15

В пятницу, 9 июня, торги по доллару США открылись котировками 26,11/26,14, к закрытию котировки составили 26,125/26,15

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,10, максимальные - 26,13. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,12, максимальные - 26,15.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4581/0,4590, к закрытию котировки составили 0,4584/0,4591.

Торги по евро начались с котировок 29,2197/29,2532, к закрытию котировки составили 29,1946/29,2200.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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