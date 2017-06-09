НБУ упростил процедуру слияния банков

Нацбанк оптимизировал процедуру реорганизации финучреждений

Национальный банк Украины (НБУ) оптимизировал процедуру реорганизации банков путем присоединения в соответствии с требованиями закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков". Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



Процедура реорганизации банков путем присоединения теперь будет следующей:

банки-участники реорганизации подают пакет документов для получения предварительного заключения НБУ о согласовании проекта плана реорганизации;

после предоставления НБУ предварительного заключения наблюдательные советы созывают общее собрание банков-участников для принятия решения о присоединении, утверждение плана реорганизации и договора о присоединении;

по обращению банков-участников Нацбанк дает разрешение на реорганизацию в течение трех рабочих дней и размещает информацию о реорганизации банков на страницах официального интернет-представительства НБУ;

после получения разрешения НБУ осуществляется реорганизация банков путем присоединения по упрощенной процедуре.



НБУ будет принимать решение о согласовании реорганизации банков еще на этапе планирования этого процесса, а не по факту его выполнения.



"Такой подход сократит процедуру реорганизации банков путем присоединения, в среднем с полутора лет до трех месяцев", - подсчитали эксперты Нацбанка.



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