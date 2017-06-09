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НБУ упростил процедуру слияния банков

09.06.2017 18:42
Нацбанк оптимизировал процедуру реорганизации финучреждений
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) оптимизировал процедуру реорганизации банков путем присоединения в соответствии с требованиями закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков". Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

Процедура реорганизации банков путем присоединения теперь будет следующей:
банки-участники реорганизации подают пакет документов для получения предварительного заключения НБУ о согласовании проекта плана реорганизации;
после предоставления НБУ предварительного заключения наблюдательные советы созывают общее собрание банков-участников для принятия решения о присоединении, утверждение плана реорганизации и договора о присоединении;
по обращению банков-участников Нацбанк дает разрешение на реорганизацию в течение трех рабочих дней и размещает информацию о реорганизации банков на страницах официального интернет-представительства НБУ;
после получения разрешения НБУ осуществляется реорганизация банков путем присоединения по упрощенной процедуре.

НБУ будет принимать решение о согласовании реорганизации банков еще на этапе планирования этого процесса, а не по факту его выполнения.

"Такой подход сократит процедуру реорганизации банков путем присоединения, в среднем с полутора лет до трех месяцев", - подсчитали эксперты Нацбанка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
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