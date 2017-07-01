Начались новые переговоры по продаже украинской "дочки" Сбербанка
Сбербанк начал переговоры о продаже украинской "дочки" еще с несколькими инвесторами. Об этом сообщил источник, осведомленный о ходе переговоров, передает Интерфакс.
"Объявление сделки с Саидом Гуцериевым и Григорием Гусельниковым стало триггером для максимального интереса к активу. С тех пор Сбербанк получил несколько новых и привлекательных предложений о продаже банка и теперь ведет несколько переговорных процессов в поиске наиболее выгодных для себя условий", - отметил источник.
Ранее сообщалось, что 30 июня 2017 г. появилась информация о том, что купить Сбербанк Украина может белорусский бизнесмен Виктор Прокопене.
В пресс-службе Национального банка Украины заявили, что не получали соответствующие документы на покупку Сбербанка от белорусского бизнесмена.
В начале июня Гуцериев говорил, что сделка по продаже "дочки" Сбербанка может быть закрыта в ближайшие два месяца. Он добавил, что сейчас идет due diligence банка.
В конце мая НБУ сообщил, что в скором времени вынесет решение относительно документов на покупку Сбербанка.
В середине апреля владелец Norvik Banka Григорий Гусельников подал документы в НБУ на согласование приобретения 22,5% акций Сбербанка. 12 апреля стало известно, что НБУ получил пакет документов для согласования приобретения существенной доли в Сбербанке от гражданина Великобритании и Российской Федерации Саида Гуцериева. Он намерен купить 77,5% акций Сбербанка.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Начались новые переговоры по продаже украинской "дочки" Сбербанка 11:38
- Межбанк закрылся котировками доллара 25,99/26,01 17:22
- Белорусский бизнесмен хочет купить российский Сбербанк в Украине 16:05
- Начался поиск кандидата на пост главы ПриватБанка - Данилюк 14:33
- Спасение ПриватБанка стоило каждому налогоплательщику 3,5 тыс грн 13:48
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
45553
-
5015
-
3497
-
3366
-
3349
- Начались новые переговоры по продаже украинской "дочки" Сбербанка 11:38
- Платежный баланс в течение двух месяцев остается профицитным вчера 18:05
- Межбанк закрылся котировками доллара 25,99/26,01 вчера 17:22
- Сбалансировать Пенсионный фонд можно за семь лет - Минфин вчера 16:53
- Белорусский бизнесмен хочет купить российский Сбербанк в Украине вчера 16:05