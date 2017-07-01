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Начались новые переговоры по продаже украинской "дочки" Сбербанка

01.07.2017 11:38
Сбербанк России получил несколько новых и привлекательных предложений о продаже украинской "дочки" - источник на рынке
Фото: EPA

Сбербанк начал переговоры о продаже украинской "дочки" еще с несколькими инвесторами. Об этом сообщил источник, осведомленный о ходе переговоров, передает Интерфакс.

"Объявление сделки с Саидом Гуцериевым и Григорием Гусельниковым стало триггером для максимального интереса к активу. С тех пор Сбербанк получил несколько новых и привлекательных предложений о продаже банка и теперь ведет несколько переговорных процессов в поиске наиболее выгодных для себя условий", - отметил источник.

Ранее сообщалось, что 30 июня 2017 г. появилась информация о том, что купить Сбербанк Украина может белорусский бизнесмен Виктор Прокопене.

В пресс-службе Национального банка Украины заявили, что не получали соответствующие документы на покупку Сбербанка от белорусского бизнесмена.

В начале июня Гуцериев говорил, что сделка по продаже "дочки" Сбербанка может быть закрыта в ближайшие два месяца. Он добавил, что сейчас идет due diligence банка.

В конце мая НБУ сообщил, что в скором времени вынесет решение относительно документов на покупку Сбербанка.

В середине апреля владелец Norvik Banka Григорий Гусельников подал документы в НБУ на согласование приобретения 22,5% акций Сбербанка. 12 апреля стало известно, что НБУ получил пакет документов для согласования приобретения существенной доли в Сбербанке от гражданина Великобритании и Российской Федерации Саида Гуцериева. Он намерен купить 77,5% акций Сбербанка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Сбербанк России
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