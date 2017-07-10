Официальные курсы банковских металлов на 10.07.2017

Нацбанк Украины установил на 10 июля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 317584,29 грн;

серебро - 4122,04 грн;

платина - 235507,85 грн;

палладий - 217291,77 грн.

Напомним, на 7 июля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 319212,71 грн;

серебро - 4172,26 грн;

платина - 234803,38 грн;

палладий - 219167,19 грн.

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