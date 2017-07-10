 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  25.85  26.10   EUR:  29.27  29.83
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

В 2017 году правоохранители наведывались в Нацбанк 86 раз

10.07.2017 11:20
В первом полугодии 2017 года Национальный банк Украины 86 раз предоставлял правоохранителям доступ к вещам и документам

В первом полугодии 2017 г. Национальный банк Украины 86 раз предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследований уголовных производств. Всего в течение 2016-2017 гг. правоохранители получили от НБУ доступ к информации 241 раз, сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, в июне 2017 г. Нацбанк 10 раз оказывал правоохранительным органам доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере. В том числе, по инициативе Генеральной прокуратуры - 4 раз, Национальной полиции - 3 раза, Национального антикоррупционного бюро - 3 раза.

Регулятор напоминает, что в марте 2015 г. Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц". Этим законом введена уголовная ответственность руководителей и собственников банков за действия, которые привели к отнесению банковского учреждения в категорию неплатежеспособных, если это нанесло большой материальный ущерб государству или кредиторам.

Ранее сообщалось, что 6 июня 2017 г. НАБУ провело обыски в главном офисе ПриватБанка в Днепре.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: НБУ
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров