В 2017 году правоохранители наведывались в Нацбанк 86 раз
В первом полугодии 2017 г. Национальный банк Украины 86 раз предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследований уголовных производств. Всего в течение 2016-2017 гг. правоохранители получили от НБУ доступ к информации 241 раз, сообщает пресс-служба регулятора.
В частности, в июне 2017 г. Нацбанк 10 раз оказывал правоохранительным органам доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере. В том числе, по инициативе Генеральной прокуратуры - 4 раз, Национальной полиции - 3 раза, Национального антикоррупционного бюро - 3 раза.
Регулятор напоминает, что в марте 2015 г. Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц". Этим законом введена уголовная ответственность руководителей и собственников банков за действия, которые привели к отнесению банковского учреждения в категорию неплатежеспособных, если это нанесло большой материальный ущерб государству или кредиторам.
Ранее сообщалось, что 6 июня 2017 г. НАБУ провело обыски в главном офисе ПриватБанка в Днепре.
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