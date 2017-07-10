Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В понедельник, 10 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 0,30 коп до 25,8367 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,10 коп - до 26,1033 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,92 грн, минимальный курс продажи - 26,0 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 3,03 коп и составляет 29,2307 грн, средний курс продажи вырос - на 4,50 коп до 29,8400 грн. Продать евро дороже можно за 29,45 грн, купить дешевле - за 29,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,0 коп и составляет 3,987 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,4 коп до 4,410 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,22 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,3 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,8367 26,1033 0,3987 0,4410 29,2307 29,8400 Медиана 25,8500 26,1000 0,4125 0,4395 29,2500 29,8000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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