Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В понедельник, 10 июля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,03/26,05*, к 12:00 котировки составили 25,99/26,015

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,99, максимальные - 26,03. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,015, максимальные - 26,05.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4316/0,4323, к 12:00 котировки составили 0,4308/0,4315.



Торги по евро начались с котировок 29,6898/29,7126, к 12:00 котировки составили 29,6234/29,6518.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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