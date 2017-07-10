Фирташа подозревают в покупке акций Интера на средства НБУ

Вкладчик банка Надра подозревает Дмитрия Фирташа в том, что тот купил акции телеканала Интер на средства рефинансирования, выделенные Нацбанком

Шевченковский районный суд Киева рассматривает иск вкладчика банка Надра к этому финучреждению, компании Centragas Holding и Дмитрию Фирташу о защите прав потребителей и взыскании денежных средств. Об этом пишет Finbalance.



Свой иск физлицо мотивировало тем, что согласно закону о банках, финучреждение отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, а на владельцев существенных долей и руководителей банка по решению суда может быть возложена ответственность по обязательствам банка в случае объявления его (по вине владельцев и руководителей) неплатежеспособным.



9 июня суд отказался удовлетворить ходатайство истца об истребовании доказательств у ряда госструктур, в т.ч. Генпрокуратуры. Речь шла об истребовании данных по проверке покупки Фирташем в 2015 году 29% акций телеканала Интер за $100 млн.



Вкладчика банка Надра интересует, в частности, следующее:

через какие компании Фирташ провел такую сделку;

какую сумму заплатили и когда именно (день, месяц);

каково происхождение этих средств;

через счета каких компаний и через какие банки осуществлялась оплата;

не являются ли указанные $100 млн средствами, выведенными из Надры перед признанием банка неплатежеспособным, и не использовались ли на эти цели кредиты рефинансирования НБУ.



По данным НБУ, на начало апреля долг обанкротившегося банка Надра по кредитам рефинансирования составил 9,8 млрд грн.



На прошлой неделе сообщалось, что в Австрии закрыли дело против Хареса Юссефа - экс-советника президента Украины Виктора Ющенко и, по мнению испанских властей, правой руки Дмитрия Фирташа.



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