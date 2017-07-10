Межбанк закрылся котировками доллара 25,995/26,01

В понедельник, 10 июля, торги по доллару США открылись котировками 26,03/26,05, к закрытию котировки составили 25,995/26,01

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,99, максимальные - 26,03. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,01, максимальные - 26,05.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4316/0,4323, к закрытию котировки составили 0,4304/0,4309.

Торги по евро начались с котировок 29,6898/29,7126, к закрытию котировки составили 29,6109/29,6253.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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