Курсы валют НБУ на 11.07.2017

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 2 копейки

На 11 июля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2600,4175 грн за $100;

2961,0954 грн за 100 евро;

4,3124 грн за 10 руб РФ.



На 10 июля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2602,2967 грн за $100;

2969,7410 грн за 100 евро;

4,3099 грн за 10 руб РФ.





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