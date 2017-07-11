Официальные курсы банковских металлов на 11.07.2017

Нацбанк Украины установил на 11 июля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 315144,60 грн;

серебро - 3957,84 грн;

платина - 236898,03 грн;

палладий - 216874,82 грн.

Напомним, на 10 июля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 317584,29 грн;

серебро - 4122,04 грн;

платина - 235507,85 грн;

палладий - 217291,77 грн.

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