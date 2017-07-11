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Наличные курсы валют (данные на 10:00)

11.07.2017 10:03
Во вторник, 11 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 2,07 коп до 25,8160 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,02 коп - до 26,1035 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,9 грн, минимальный курс продажи - 25,99 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,97 коп и составляет 29,1910 грн, средний курс продажи упал - на 3,50 коп до 29,8050 грн. Продать евро дороже можно за 29,37 грн, купить дешевле - за 29,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,1 коп и составляет 4,018 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,8 коп до 4,381 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,21 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,3 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

25,8160

26,1035

0,4018

0,4381

29,1910

29,8050

Медиана

25,8000

26,1000

0,4150

0,4355

29,2000

29,8000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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