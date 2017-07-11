Наличные курсы валют (данные на 10:00)

Во вторник, 11 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 2,07 коп до 25,8160 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,02 коп - до 26,1035 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,9 грн, минимальный курс продажи - 25,99 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,97 коп и составляет 29,1910 грн, средний курс продажи упал - на 3,50 коп до 29,8050 грн. Продать евро дороже можно за 29,37 грн, купить дешевле - за 29,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,1 коп и составляет 4,018 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,8 коп до 4,381 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,21 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,3 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,8160 26,1035 0,4018 0,4381 29,1910 29,8050 Медиана 25,8000 26,1000 0,4150 0,4355 29,2000 29,8000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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