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Нацбанк упростил погашение валютных кредитов

11.07.2017 10:46
Национальный банк расширил имеющиеся исключения на досрочное погашение кредитов, привлеченных у нерезидентов

С 11 июля 2017 г. в Украине вводится упрощенное погашение кредитов от нерезидентов. Соответствующее постановление №61 от 10 июля 2017 г. приняло правление Национального банка Украины, сообщает пресс-служба регулятора.

С декабря 2016 г. был введен запрет досрочного погашения кредитов и займов в иностранной валюте, полученных резидентами от нерезидентов. Правление НБУ приняло решение расширить имеющиеся исключения на досрочное погашение кредитов, привлеченных у нерезидентов:

- банки смогут раньше срока погашать такие кредиты;

- бизнес сможет досрочно погашать кредиты в случае, если акционером заемщика или нерезидента-кредитора является международная финансовая организация;

- резиденты-заемщики смогут осуществлять досрочное погашение кредитов при условии, что нерезидентом-кредитором является банк.

"Эти шаги помогут облегчить привлечение долговых ресурсов за рубежом и одновременно не приведут к дестабилизации ситуации на валютном рынке", - отметил и. о. главы НБУ Яков Смолий.

Ранее правление НБУ анонсировало постепенную либерализацию регулирования на валютном рынке.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: НБУ
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