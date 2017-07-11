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Банк Тигипко увеличил уставный капитал на 250 млн грн

11.07.2017 10:47
ТАСкомбанк увеличил уставный капитал на 250 млн грн, или на 41%

ТАСкомбанк Сергея Тигипко увеличил уставный капитал на 250 млн грн, или на 41%. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Решение было принято на очередном собрании акционеров ТАСкомбанка, которое состоялось в конце июня.

Увеличение размера капитала финучреждения состоится путем закрытого размещения 3,57 млн штук простых именных акций банка в бездокументарной форме. Номинальная стоимость одной акции составляет 70 грн.

Уставный капитал банка сейчас составляет 608 млн грн.

На 1 апреля по размеру общих активов ТАСкомбанк занимал 20 место (8,57 млрд грн) по классификации НБУ среди 90 действующих финучреждений.

В конце июня сообщалось, что передача ТАСкомбанку части портфеля Диамантбанка сорвалась. 

ФГВФЛ определил ТАСкомбанк финучреждением, принимающим часть активов и пассивов обанкротившегося Диамантбанка. Предложенный объем активов позволит в полном объеме компенсировать всю сумму вкладчиков до 200 тыс. грн. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Тигипко Сергей, ТАСкомбанк
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