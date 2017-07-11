Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 2,50 коп - до 26,0783 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,9 грн, минимальный курс продажи - 25,99 грн.
Средний курс покупки евро упал на 2,23 коп и составляет 29,2083 грн, средний курс продажи упал - на 6,03 коп до 29,7797 грн. Продать евро дороже можно за 29,5 грн, купить дешевле - также за 29,5 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,1 коп и составляет 3,988 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,8 коп до 4,392 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,21 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,3 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,8180
|
26,0783
|
0,3988
|
0,4392
|
29,2083
|
29,7797
|
Медиана
|
25,8000
|
26,0700
|
0,4125
|
0,4385
|
29,2000
|
29,7500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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