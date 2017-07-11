Наличные курсы валют (данные на 12:00)

Во вторник, 11 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 1,87 коп до 25,8180 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,50 коп - до 26,0783 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,9 грн, минимальный курс продажи - 25,99 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,23 коп и составляет 29,2083 грн, средний курс продажи упал - на 6,03 коп до 29,7797 грн. Продать евро дороже можно за 29,5 грн, купить дешевле - также за 29,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,1 коп и составляет 3,988 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,8 коп до 4,392 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,21 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,3 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,8180 26,0783 0,3988 0,4392 29,2083 29,7797 Медиана 25,8000 26,0700 0,4125 0,4385 29,2000 29,7500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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