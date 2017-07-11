В Привате подтвердили, что главой банка может стать иностранец
В ПриватБанке подтвердили получение рекомендации назначить на пост главы правления иностранца. Об этом написала в Facebook корпоративный секретарь ПриватБанка Виктория Страхова, комментируя появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Фрэнсис Малиж порекомендовал на должность главы ПриватБанка немецкого банкира Райнера Мюллера-Ханке.
"Фрэнсис (Малиж, - ред.) не рекомендовал немца на позицию главы правления ПриватБанк - это была рекомендация одной из IFIs (международных финансовых организаций, - ред.)", - написала Страхова.
По ее словам, отбором кандидатов на пост главы ПриватБанка будет заниматься отдельная компания.
Страхова также отметила, что новый глава банка не будет назначен в конце июля 2017 г., так как толко на работу рекрутингового агентства (название которое объявят в ближайшее время) отведено четыре недели.
"Предпочтений по национальности нет - главный критерий - профессионализм", - добавил корпоративный секретарь Приватбанка.
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Ранее сообщалось, что нынешний глава правления ПриватБанка Александр Шлапак в ближайшее время подаст в отставку, его заявление наблюдательный совет банка рассмотрит, предположительно, до конца июля.
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