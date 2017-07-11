Под угрозой проблемного статуса оказались два десятка банков

Двадцать банков не справились с задачей завершить до 11 июля докапитализацию до 200 млн грн

С 11 июля все банки в Украине должны иметь уставный капитал не ниже 200 млн грн. Об этом требовании НБУ банки были предупреждены заранее. У топ-менеджмента банков было больше года, чтобы вместе с акционерами найти деньги на необходимую докапитализацию, пишет FinClub.

Дедлайн 11 июля - это не просто одно из многих нормативных требований, отмечает издание. Недокапитализация банка с мая прошлого года является одним из оснований для признания его проблемным. И НБУ уже пользовался этой санкцией: банки, которые не справились с задачей увеличения капитала до 120 млн грн к 17 июня 2016 года, получали этот негативный ярлык.

Согласно Единому государственному реестру юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных объединений, на сегодняшний день 20 банков имеют капитал ниже 200 млн грн.

НБУ достаточно жестко следит за выполнением своих требований, поэтому уже на ближайшем заседании правления часть этих банков или же их всех может признать проблемными.