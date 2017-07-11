НБУ с начала года выявил 84 нелегальных обменника
Национальный банк Украины в первом полугодии 2017 г. провел 503 проверки пунктов по обмену валюты небанковских финансовых учреждений, сообщает пресс-служба регулятора.
В ходе проверок Нацбанк выявил 84 пункта обмена валют, которые работали нелегально. Больше всего таких пунктов обнаружено в Ивано-Франковской области - 29. В Киеве и Запорожской области выявлено - по 18 таких пунктов, во Львовской области - 8, в Киевской - 5, в Кировоградской - 3.
С данными о выявленных нелегальных обменных пунктах с соответствующими фото можно ознакомиться здесь.
НБУ начал подобные регулярные проверки с сентября 2016 г.
По состоянию на 1 июля 2017 г. генеральные лицензии НБУ, позволяющие заниматься валютно-обменными операциями, есть у 29 небанковских финансовых учреждений и Укрпочта. Всего Украине зарегистрировано 3371 обособленных подразделений небанковских финансовых учреждений.
С подробной информацией о выданных НБУ генеральных лицензиях на осуществление валютно-обменных операций можно ознакомиться здесь.
Ранее сообщалось, что с начала 2017 г. Национальный банк Украины 86 раз предоставлял правоохранителям доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных производств.
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