Межбанк закрылся котировками доллара 25,94/25,96

Во вторник, 11 июля, торги по доллару США открылись котировками 25,99/26,005, к закрытию котировки составили 25,94/25,96

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,94, максимальные - 25,99. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,96, максимальные - 26,005.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4282/0,4289, к закрытию котировки составили 0,4269/0,4276.

Торги по евро начались с котировок 29,6000/29,6144, к закрытию котировки составили 29,5923/29,6151.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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