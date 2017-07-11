Межбанк закрылся котировками доллара 25,94/25,96
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,94, максимальные - 25,99. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,96, максимальные - 26,005.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4282/0,4289, к закрытию котировки составили 0,4269/0,4276.
Торги по евро начались с котировок 29,6000/29,6144, к закрытию котировки составили 29,5923/29,6151.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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