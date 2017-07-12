Курсы валют НБУ на 12.07.2017

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 3 копейки

На 12 июля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2597,2011 грн за $100;

2962,1079 грн за 100 евро;

4,2760 грн за 10 руб РФ.



На 11 июля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2600,4175 грн за $100;

2961,0954 грн за 100 евро;

4,3124 грн за 10 руб РФ.





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