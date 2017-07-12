Официальные курсы банковских металлов на 12.07.2017

Нацбанк Украины установил на 12 июля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 314534,04 грн;

серебро - 4028,26 грн;

платина - 232449,50 грн;

палладий - 215567,69 грн.

Напомним, на 11 июля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 315144,60 грн;

серебро - 3957,84 грн;

платина - 236898,03 грн;

палладий - 216874,82 грн.

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