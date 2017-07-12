Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В среду, 12 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 4,05 коп до 25,7775 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,23 коп - до 26,0660 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,85 грн, минимальный курс продажи - 25,95 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 9,32 коп и составляет 29,3015 грн, средний курс продажи вырос - на 15,98 коп до 29,9395 грн. Продать евро дороже можно за 29,52 грн, купить дешевле - за 29,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,8 коп и составляет 3,979 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 4,0 коп до 4,353 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,25 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,28 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,7775 26,0660 0,3979 0,4353 29,3015 29,9395 Медиана 25,8000 26,0500 0,4115 0,4350 29,3000 29,9500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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