Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 1,23 коп - до 26,0660 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,85 грн, минимальный курс продажи - 25,95 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 9,32 коп и составляет 29,3015 грн, средний курс продажи вырос - на 15,98 коп до 29,9395 грн. Продать евро дороже можно за 29,52 грн, купить дешевле - за 29,7 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,8 коп и составляет 3,979 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 4,0 коп до 4,353 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,25 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,28 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,7775
|
26,0660
|
0,3979
|
0,4353
|
29,3015
|
29,9395
|
Медиана
|
25,8000
|
26,0500
|
0,4115
|
0,4350
|
29,3000
|
29,9500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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