Банки задолжали НБУ более 65 млрд грн
По состоянию на 1 июля 2017 г. украинские банки должны Национальному банку по выданным кредитам рефинансирования 65,41 млрд грн, сообщает сайт реуглятора.
За июнь задолженность банков перед НБУ снизилась на 0,8%, а с начала 2017 г - на 12,5%.
Объем выкупленных банками депозитных сертификатов НБУ составил 53,65 млрд грн, снизившись в июне на 15,3%, а с начала года - на 21,3%.
Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро подозревает НБУ в соучастии в растрате 12 млрд грн рефинансирования.
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