Банки задолжали НБУ более 65 млрд грн

Долг банков перед НБУ по кредитам рефинансирования составила 65,41 млрд грн, снизившись с начала 2017 года на 12,5%

По состоянию на 1 июля 2017 г. украинские банки должны Национальному банку по выданным кредитам рефинансирования 65,41 млрд грн, сообщает сайт реуглятора.

За июнь задолженность банков перед НБУ снизилась на 0,8%, а с начала 2017 г - на 12,5%.

Объем выкупленных банками депозитных сертификатов НБУ составил 53,65 млрд грн, снизившись в июне на 15,3%, а с начала года - на 21,3%.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро подозревает НБУ в соучастии в растрате 12 млрд грн рефинансирования.

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