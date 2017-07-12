ПриватБанк выбрал компанию, которая подберет председателя банка
Наблюдательный совет ПриватБанка определил компанию для поиска кандидатов на должности председателя правления банка и его первого заместителя, сообщает пресс-служба Привата.
Для поиска кандидатов на должности председателя правления (главного исполнительного директора) и первого заместителя председателя (финансового директора) ПриватБанка избрана компания по подбору управленческого персонала Amrop Executive Search Ukraine.
Компания Amrop была выбрана в ходе независимого конкурса среди 11 ведущих компаний по поиску руководящего персонала, специализирующихся на банковском секторе.
Поиск председателя правления и его заместителя займет четыре недели, из которых две уйдет на отбор короткого списка кандидатов для рассмотрения наблюдательным советом банка, еще две - на проведение собеседований.
Основными требованиями к кандидатам являются соответствующий профессиональный опыт работы на руководящих должностях банка и/или другого финансового учреждения; способность играть лидирующую роль в банковской сфере Украины; наличие предпринимательских, управленческих и лидерских навыков; умение принимать сложные решения; владение украинским и/или русским языком будет преимуществом.
Всем заинтересованные кандидаты могут подать заявления со своим резюме и сопроводительным письмом по адресу: ukraine@amrop.com.
Ранее сообщалось, что одна из одна из международных финансовых организаций рекомендовала назначить на должность председателя правления ПриватБанка иностранного специалиста.
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