ПриватБанк выбрал компанию, которая подберет председателя банка

Компания Amrop Executive Search Ukraine подберет кандидатов на должности председателя правления ПриватБанка и его первого заместителя

Наблюдательный совет ПриватБанка определил компанию для поиска кандидатов на должности председателя правления банка и его первого заместителя, сообщает пресс-служба Привата.

Для поиска кандидатов на должности председателя правления (главного исполнительного директора) и первого заместителя председателя (финансового директора) ПриватБанка избрана компания по подбору управленческого персонала Amrop Executive Search Ukraine.

Компания Amrop была выбрана в ходе независимого конкурса среди 11 ведущих компаний по поиску руководящего персонала, специализирующихся на банковском секторе.

Поиск председателя правления и его заместителя займет четыре недели, из которых две уйдет на отбор короткого списка кандидатов для рассмотрения наблюдательным советом банка, еще две - на проведение собеседований.

Основными требованиями к кандидатам являются соответствующий профессиональный опыт работы на руководящих должностях банка и/или другого финансового учреждения; способность играть лидирующую роль в банковской сфере Украины; наличие предпринимательских, управленческих и лидерских навыков; умение принимать сложные решения; владение украинским и/или русским языком будет преимуществом.

Всем заинтересованные кандидаты могут подать заявления со своим резюме и сопроводительным письмом по адресу: ukraine@amrop.com.

Ранее сообщалось, что одна из одна из международных финансовых организаций рекомендовала назначить на должность председателя правления ПриватБанка иностранного специалиста.

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