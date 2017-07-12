Котировки доллара на межбанке опустились до 25,91/25,925

В среду, 12 июля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 25,93/25,95*, к 12:00 котировки составили 25,91/25,925

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,91, максимальные - 25,93. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,925, максимальные - 25,95.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4275/0,4281, к 12:00 котировки составили 0,4267/0,4275.



Торги по евро начались с котировок 29,7235/29,7464, к 12:00 котировки составили 29,6928/29,7074.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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