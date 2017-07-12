 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  25.79  26.07   EUR:  29.31  29.95
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

НБУ выявил подозрительные операции в 22 банках

12.07.2017 13:15
Нацбанк в первом полугодии 2017 года уведомил правоохранительные органы о подозрительных операциях клиентов 22 банков
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Национальный банк Украины в первом полугодии 2017 г. направил в правоохранительные органы 10 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 22 банков, сообщает пресс-служба регулятора.

НБУ предоставлял правоохранителям информацию в основном о проведении клиентами банков рисковых финансовых операций со значительными объемами наличности, а также об операциях по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны.

В Нацбанке также сообщили, что расширили перечень индикаторов, с помощью которых банки должны определять рисковые финансовые операции, а также список мер, которые они должны осуществлять для предотвращения оттока капитала через теневые схемы. Также усилена ответственность банков за осуществление рисковой деятельности.

В НБУ напомнили, что финансовые операции на суммы от 150 тыс. грн, которые подпадают под действие закона Украины о предотвращении и противодействии легализации доходов, подлежат обязательному финансовому мониторингу.

Ранее в НБУ сообщили, что 20 банков Украины оказались под угрозой получить статус проблемных.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Преступность и борьба с ней, НБУ, отмывание средств
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров