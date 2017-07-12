НБУ выявил подозрительные операции в 22 банках
Национальный банк Украины в первом полугодии 2017 г. направил в правоохранительные органы 10 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 22 банков, сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ предоставлял правоохранителям информацию в основном о проведении клиентами банков рисковых финансовых операций со значительными объемами наличности, а также об операциях по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны.
В Нацбанке также сообщили, что расширили перечень индикаторов, с помощью которых банки должны определять рисковые финансовые операции, а также список мер, которые они должны осуществлять для предотвращения оттока капитала через теневые схемы. Также усилена ответственность банков за осуществление рисковой деятельности.
В НБУ напомнили, что финансовые операции на суммы от 150 тыс. грн, которые подпадают под действие закона Украины о предотвращении и противодействии легализации доходов, подлежат обязательному финансовому мониторингу.
Ранее в НБУ сообщили, что 20 банков Украины оказались под угрозой получить статус проблемных.
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